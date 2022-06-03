«Тоттенхэм» готов продать Бергвейна за 25 млн евро. «Аякс» предлагал меньше 20 млн

«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Стивена Бергвейна.
Лондонский клуб требует до 25 миллионов евро за трансфер 24-летнего футболиста.
Сообщается, что игрок стремится перейти в «Аякс», чтобы получить регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2022.
Однако предложения нидерландской команды пока не превышают 20 миллионов евро.
«Шпоры» приобрели Бергвейна у ПСВ зимой 2020 года, заплатив, как сообщалось, 32 млн евро плюс бонусы.
В прошедшем сезоне АПЛ полузащитник провел 25 матчей и забил 3 мяча.