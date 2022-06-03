Салах хочет уйти в клуб АПЛ летом 2023-го, если не продлит контракт с «Ливерпулем». Ему предложили повысить зарплату на 15%, но он счел это неуважением

хотел бы остаться в , даже если не продлит контракт с .

По данным The Athletic, вингер не уйдет из «Ливерпуля» этим летом. Он полностью привержен команде и настраивается на следующий сезон.

Однако будущее Салаха по истечении срока действующего контракта, который рассчитан до лета 2023 года, остается крайне неопределенным. Если «Ливерпуль» не предложит ему договор со значительным увеличением зарплаты, он уйдет следующим летом бесплатно. В этом случае, как отмечается, он предпочтет перейти в один из клубов АПЛ.

В ходе переговоров между Салахом и руководством «Ливерпуля» стало ясно, что разрыв между запросами игрока и предложением клубом очень велик.

Источники, близкие к футболисту, сообщают, что Мо предложили контракт с повышением зарплаты на 15%. Игрок считает, что такие условия недооценивают его статус в мировом футболе. Сторона игрока оценила зарплаты других топ-футболистов и пришла к выводу, что размер зарплаты, которую Салах просит у «Ливерпуля» станет шестым в мире.

Есть споры и вокруг срока нового соглашения. Салах хочет подписать контракт на два года, если его удовлетворят предложенные условия. Он не хочет подписывать соглашение сроком на четыре года, так как считает себя профессионалом топ-уровня и уверен, что продолжит показывать отличный футбол и после 30-летия.

В этом сезоне 29-летний вингер забил 31 гол и отдал 15 передач в 51 матче за клуб во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.