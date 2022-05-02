Салах не давал «Ливерпулю» понять, что хочет продлить контракт. Милнеру предложили новое соглашение

«Ливерпуль» предложил новый контракт , а будущее Мо Салаха в клубе под вопросом.

По данным The Telegraph, английский клуб по просьбе тренера предложил 36-летнему полузащитнику контракт сроком еще на год. Милнер почти наверняка подпишет новое соглашение с «Ливерпулем».

Менее определенным выглядит будущее . Он еще не давал «Ливерпулю» понять, что хочет подписать новый контракт. Его привлекает возможность попробовать новый вызов – возможно, в Испании или Париже.

Срок действующего контракта 29-летнего вингера с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

В этом сезоне Милнер принял участие в 35 матчах во всех турнирах и сделал 3 передачи. У Салаха 30 голов и 14 передач в 45 играх за клуб во всех турнирах этого сезона.

Полную статистику англичанина можно изучить здесь, а показатели египтянина можно найти тут.