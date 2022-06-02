«Байер» купил лучшего ассистента чешской лиги Гложека. 19-летний форвард «Спарты» обошелся в 13 млн евро плюс бонусы

«Байер» объявил о приобретении форварда пражской «Спарты» .

Контракт с 19-летним нападающим заключен до конца июня 2027 года.

Как сообщалось ранее, трансфер обошелся леверкузенцам в 13 миллионов евро плюс бонусы, также получит 30% от суммы последующей продажи Гложека.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Чехии форвард забил 9 голов и отдал 12 результативных передач (больше всех) за 33 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: официальный сайт

Изображение: твиттер «Байера»