Гвардиола встречался с Погба, чтобы убедить его перейти в «Ман Сити». Ему давали одну из самых высоких зарплат в клубе

хотел видеть в «Манчестер Сити».

Как пишет The Athletic, главный тренер «Манчестер Сити» лично встречался с полузащитником, выступавшим за , чтобы убедить его присоединиться к «горожанам». Гвардиола объяснил игроку, почему хочет видет его в своей команде.

Вскоре после этого директор сделал Погба предложение по контракту. Зарплата Поля в «Сити» была бы не такой высокой, как у Кевина де Брюйне или Эрлинга Холанда, но он стал бы одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Погба думал над полученным предложением, но отказался от перехода из-за мыслей о том, как медиа отреагируют на его переход из одного манчестерского клуба в другой. Важную роль сыграло и то, что в марте дом Поля ограбили. Погба посчитал, что ему необходима смена обстановки.

Сообщалось, что 29-летний полузащитник близок к переходу в «Ювентус».

Погба и «МЮ» – все. Ждем возвращение в «Ювентус»