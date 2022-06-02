Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Южной Кореи, США разгромили Марокко

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Сборная Бразилии сыграет на выезде с Южной Кореей в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

США – Марокко 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
2 июня, 02.30, «TQL Stadium»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 26 Ааронсон, 2:0 – 32 Веа, 3:0 – 64, пенальти Райт.
СШАТернер, Кэннон, Циммерман, Лонг, Робинсон, Картер-Викерс, Скалли, Де Ла Торре, Маккенни, Адамс, Ааронсон, Муса, Райт, Тилльман, Пулишич, Веа, Феррейра.
МароккоБуну, Хакими, Саисс, Ммаэ, Агерд, Мазина, Алакуш, Фажр, Амалла, Харит, Таарабт, Амрабат, Унаи, Эн-Несири, Раими, Тиссаудали, Эль-Кааби.
Предупреждения:
Лонг (28), Буну (61), Хакими (61), Саисс (62), Кэннон (66), Амрабат (69).

 

Япония – Парагвай
Дата проведения
2 июня, 13.00, «Саппоро Доум»
Онлайн матча

 

Южная Корея – Бразилия
Дата проведения
2 июня, 14.00, «Сеул Стэдиум»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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