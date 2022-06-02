Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Южной Кореи, США разгромили Марокко

Сборная Бразилии сыграет на выезде с Южной Кореей в товарищеском матче.
- Дата проведения
- 2 июня, 02.30, «TQL Stadium»
-
США –
Тернер, Кэннон, Циммерман, Лонг, Робинсон, Картер-Викерс, Скалли, Де Ла Торре, Маккенни, Адамс, Ааронсон, Муса, Райт, Тилльман, Пулишич, Веа, Феррейра.
-
Марокко –
Буну, Хакими, Саисс, Ммаэ, Агерд, Мазина, Алакуш, Фажр, Амалла, Харит, Таарабт, Амрабат, Унаи, Эн-Несири, Раими, Тиссаудали, Эль-Кааби.
- Дата проведения
- 2 июня, 13.00, «Саппоро Доум»
- Дата проведения
- 2 июня, 14.00, «Сеул Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.