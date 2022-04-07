Кутепов интересен «Краснодару». Клуб следит за ситуацией вокруг контракта защитника со «Спартаком» (Metaratings)

интересен защитник «Спартака» .

По данным Metaratings.ru, южане могут попытаться подписать 28-летнего центрального защитника, если он не договорится со «Спартаком» о новом контракте.

«Краснодар», как и другие клубы из России и Турции, внимательно следит за ситуацией вокруг россиянина, действующий контракт которого истекает летом 2022 года.

Сообщалось, что игрок хочет остаться в и готов для этого на все.

В нынешнем сезоне воспитанник московского клуба отыграл 4 матча. Его статистика – здесь.