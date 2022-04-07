Кутепов интересен «Краснодару». Клуб следит за ситуацией вокруг контракта защитника со «Спартаком» (Metaratings)

«Краснодару» интересен защитник «Спартака» Илья Кутепов.
По данным Metaratings.ru, южане могут попытаться подписать 28-летнего центрального защитника, если он не договорится со «Спартаком» о новом контракте.
«Краснодар», как и другие клубы из России и Турции, внимательно следит за ситуацией вокруг россиянина, действующий контракт которого истекает летом 2022 года.
Сообщалось, что игрок хочет остаться в «Спартаке» и готов для этого на все.
В нынешнем сезоне РПЛ воспитанник московского клуба отыграл 4 матча. Его статистика – здесь.