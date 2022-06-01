Фанаты «Зенита» о Fan ID: «Где граница, когда личные интересы группы лиц будут отвергнуты ради атмосферы праздника?»

Фанаты «Зенита» выступили с заявлением по поводу вступления в силу закона о Fan ID.

«Из новостных ресурсов в интернете стало известно, что ФК «Зенит» направил письма в Минцифры, Минспорта, РФС и , в которых заостряется внимание на спорных моментах грядущего закона. В клубе обеспокоены будущим введением в действие системы Fan ID. На основании статистики и структуры посещаемости, прогнозируются потери в 1,5 млрд рублей в сезон (это «десятки миллиардов» – для всех команд), но нас больше заинтересовали не финансовые аспекты, а технические, которые, по нашему мнению, намного интереснее. Представляем вашему вниманию перечень с краткими пояснениями:

1) Введение Fan ID ударит по спонтанному посещению матчей, когда билеты покупаются в день матча, ведь для покупки билетов на футбол будет требоваться наличие карты болельщика. Стоит отметить, что таких требований не было при проведении ЧМ-2018 и ЧЕ-2020. также отмечает, что на некоторые свои матчи на «спонтанное посещение» приходится до 5-7 тысяч билетов, что является значительной упущенной выгодой.

2) Клуб обращает внимание на сам процесс получения карт болельщиков. Единственной опцией на данный момент предусматривается личное оформление в МФЦ («Многофункциональные Центры») с проведением процедуры фотографирования. Само по себе посещение МФЦ уже является тем дополнительным барьером, который отсечет часть аудитории в связи с усложнением процесса покупки и необходимости траты своего времени. Особенно клуб обеспокоен судьбой бизнес-лож, которые чаще всего выкупаются в корпоративных целях и имеют серьезную ротацию, и необходимость VIP-гостей посещать МФЦ может переориентировать потенциальных покупателей в другие сегменты рынка проведения досуга.

Кроме того, «Зенит» опять делает упор на цифры и задает вопрос о существовании физической возможности МФЦ города в течение сезона обслужить 350 000 уникальных посетителей стадиона, 90% которых принимает решение о походе на матч за 3 дня до самого матча, приводя анализ, что для таких целей потребуется 1400 окон МФЦ из 1100 имеющихся на данный момент, что может банально парализовать работу городских центров приема документов.

3) Под угрозой проведения оказываются также социальные программы, которые курирует ФК «Зенит». Известно, что «Зенит» регулярно выделяет часть билетов для посещения стадиона разными социальными группами жителей города: ветераны, инвалиды, воспитанники детских домов и спортивных школ и иные. Процесс организации выделения билетов и поездки на футбол становится практически невыполнимым.

4) Закон не предусматривает получение карт иностранными гражданами, что фактически парализует проведение спортивного мероприятия, т. к. наличие карт требуется в т. ч. персоналу стадиона и команд, футболистам и тренерам.

5) На ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 аутентификация лиц производилась сотрудниками правоохранительных органов. Теперь же эту функцию планируется возложить на контролеров. «Зенит» обеспокоен тем, что «человеческий фактор» станет играть определяющую роль в посещении стадиона: жалобы на немотивированный отказ в посещении стадиона или же, наоборот, проход лица из «черного списка» по чужой карте.

6) В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» используется СКУД («Система контроля и управления доступом» или же система считывания штрих-кодов с билетов и аккредитаций) производства ISD. Новые нормативные акты составлены таким образом, что клуб будет вынужден перейти на использование другой системы «Горгона-М». В этом случае «Зенит» не сможет сам обслуживать данную систему и будет вынужден тратить дополнительные средства из бюджета на содержание двух систем. (Чем вызвано желание монополизировать данный рынок, можно лишь гадать).

7) На каждый матч установлена необходимости оформления карт персоналу стадиона, команд и различных организаций, занятых в проведении мероприятия. «Зенит» акцентирует внимание на том, что карты, выдаваемые данным группам лиц, должны быть разовыми.

Учитывая масштабы спортивных мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге, таких разовых карт (аккредитаций) на некоторые события будет оформляться по подсчетам клуба до 3500, что опять же может парализовать уже работу самого клуба.

Несмотря на всю явную нерациональность и нецелесообразность новых поправок, которые идут вразрез с интересами спортивных организаций, болельщиков и государства, лоббистам закона о Fan ID вновь и вновь удается отстаивать данные нововведения.

Где та граница, когда личные интересы отдельной группы лиц будут отвергнуты ради идей развития футбола и атмосферы праздника? Мы все еще верим, что эту черту мы увидим!» – говорится в заявлении фанатского объединения .