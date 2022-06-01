Игорь Лебеденко: «Молодежь меня мотивирует. Общаясь с ними, чувствую себя на 25»

Форвард высказался о своем долголетии в футболе.

— Как вы держите такую форму, что в 39 лет в качестве игрока основного состава помогаете своей команде выйти в ?

— Это конкуренция со стороны молодых ребят, общение с молодежью. Они меня мотивируют. Это действительно серьезная конкуренция. Неважно, сколько мне лет. Общаясь с ними, чувствую себя на 25.

— Сколько еще собираетесь играть?

— Не знаю. Каждый год продлеваю контракт на сезон. Посмотрим. Главное, что команда вернулась в Премьер-лигу.

— Из ваших ровесников, кроме вас, продолжает играть разве что Жирков. Вы что, с ним соревнуетесь, кто позже закончит?

— Нет, мы с ним не соревнуемся. Но если игра приносит удовольствие и здоровье позволяет, то почему не играть? Я ведь с шести лет в футболе. Я не загадываю. Есть контракт на год — играю.

— Рады, что сумели переломить негатив со стороны болельщиков?

— Я об этом не хочу уже говорить. Сейчас разделяли с болельщиками радость. Нет смысла об этом вспоминать.

— С учетом вашего возраста рады, что поднимаетесь из ФНЛ и избавляетесь от неудобных выездов на Дальний Восток и в Сибирь?

— А какой у меня возраст? Люди и в 50 лет летают. А я что, не могу летать?

— Существует стереотип, что в таком возрасте тяжело восстанавливаться после длительных перелетов.

— Это стереотип. Бывает так, что люди и в 25 лет заканчивают играть (улыбается), – сказал Лебеденко.