Президент «Торпедо»: «Приоритет — оставить состав, завоевавший путевку в РПЛ. Лебеденко с нами надолго»

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о выходе черно-белых в .

— Насколько изменится финансирование клуба после выхода в РПЛ?

— Безусловно, за те же самые деньги сыграть в Премьер-лиге, наверное, не получится. Но сильно увеличенным бюджет тоже не будет. Поэтому будем стараться сыграть за разумные средства и показать нормальный футбол.

— В связи с этим сильно ли обновится состав на следующий сезон?

— Безусловно, мы постараемся пригласить футболистов, которые несколько квалифицированнее тех, что у нас были. Но приоритет — оставить тот состав, который завоевал путевку в Премьер-лигу.

— Вы в пятницу продлили контракт на год с Лебеденко, которому в субботу исполнилось 39 лет. С учетом его возраста были сомнения в продолжении сотрудничества?

— Были сомнения только в том плане, что Игорь может не поставить подпись под контрактом. Что сам может отказаться. Лебеденко — наш лидер, наша звезда. Мы очень ценим то, что он у нас есть. И думаем, что он с нами надолго, – сказал Маслов.