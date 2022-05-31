Модель-инфлюенсер Кьяра Насти сравнила пенис Дзаньоло с креветкой в ответ на песни фанатов «Ромы» об отцовстве ее ребенка. Она встречается с хавбеком «Лацио» Дзакканьи после расставания с Николо

Модель-инфлюенсер Кьяра Насти высказалась об особенностях тела .

Девушка ранее встречалась с полузащитником «Ромы», а с недавних пор состоит в отношениях с хавбеком и ждет ребенка.

Во время парада в честь победы «волков» в Лиге конференций болельщики распевали песню о том, что Насти на самом деле беременна от Дзаньоло.

На вопрос о том, что она думает насчет данной ситуации, Кьяра ответила в инстаграме следующим образом: «Непонятно, как с такой креветкой у него уже есть один ребенок. А вы все неудачники и сосете». Позже она удалила свой комментарий.

В 2021 году у Дзаньоло и теперь уже бывшей его девушки Сары Скаперротты родился сын Томмазо.

Модель-инфлюенсер Кьяра Насти после Дзаньоло стала встречаться с Дзакканьи. Она сменила игрока «Ромы» на хавбека «Лацио»