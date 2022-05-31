Энди Робертсон: «Шотландия очень сочувствует народу Украины. То, что мы видели там, – ужасно. Но на 90 или 120 минут нужно перестать думать – мы хотим на ЧМ»

высказался перед матчем плей-офф за выход на чемпионат мира против Украины.

« испытывает огромное сочувствие к украинскому народу. Конечно, мы это делаем.

Думаю, будет справедливо, если я скажу, что с самого начала Шотландская футбольная ассоциация и наша сборная были на их стороне. То, что мы видели там, – ужасно.

На 90 или 120 минут нужно перестать думать. Мы хотим выйти на чемпионат мира. Нужно подготовиться к вызову и к тем эмоциям, что вызовет сборная Украины», – сказал игрок и капитан сборной Шотландии.

Шотландия сыграет с завтра, 1 июня. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.