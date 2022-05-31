Энди Робертсон: «Шотландия очень сочувствует народу Украины. То, что мы видели там, – ужасно. Но на 90 или 120 минут нужно перестать думать – мы хотим на ЧМ»

Энди Робертсон высказался перед матчем плей-офф за выход на чемпионат мира против Украины.
«Шотландия испытывает огромное сочувствие к украинскому народу. Конечно, мы это делаем.
Думаю, будет справедливо, если я скажу, что с самого начала Шотландская футбольная ассоциация и наша сборная были на их стороне. То, что мы видели там, – ужасно.
На 90 или 120 минут нужно перестать думать. Мы хотим выйти на чемпионат мира. Нужно подготовиться к вызову и к тем эмоциям, что вызовет сборная Украины», – сказал игрок «Ливерпуля» и капитан сборной Шотландии.
Шотландия сыграет с Украиной завтра, 1 июня. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.