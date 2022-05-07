«Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест», «Лутон» встретится с «Хаддерсфилдом» в полуфинале плей-офф Чемпионшипа

Стали известны команды, которые сыграют в плей-офф Чемпионшипа.
13 мая «Лутон», занявший 6-е место по итогам главного турнира, примет «Хаддерсфилд», который стал третьим. На следующий день сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Ноттингем Форест», занявшие 5-е и 4-е места соответственно.
«Хаддерсфилд» и «Лутон» проведут ответную игру 16 мая, а «Шеффилд» и и «Ноттингем» – 17-го.
Победители полуфинальных противостояний встретятся в финале, который пройдет 29 мая.
Напомним, первые два места в турнирной таблице Чемпионшипа заняли «Фулхэм» и «Борнмут». Эти команды гарантировали себе выход в АПЛ.
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