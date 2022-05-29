«В Химках было бы лучше, чем в Париже. Это наказание УЕФА за действия в отношении российского футбола». Терюшков об организации финала ЛЧ

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Роман Терюшков высказался о проблемах с организацией финала Лиги чемпионов. 

Начало матча «Ливерпуль»«Реал» было отложено на 36 минут. 

«Это наказание УЕФА за те действия, который он предпринимал в отношении российского футбола. Если бы финал прошел у нас в Питере, подобного бы в принципе не было!

Мы умеем проводить самые лучшие чемпионаты – это можно было посмотреть и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы, когда мы получили лучшие отклики от всех болельщиков, от всех команд.

Картина, которая сейчас происходит на финале Лиги чемпионов, говорит о том, что в принципе будет с УЕФА и ФИФА. Они забыли свое основное предназначение спортивных федераций и занялись политикой. Надо заниматься тем, что умеешь делать, иначе другие сферы твоей деятельности будут ускользать из твоих же рук.

Разменять Питер, где все было бы на высшем уровне, на Париж – это их стратегическая ошибка, так же как и отстранение российского футбола.

В Химках было бы лучше! Даже у Хабаровска с их болбоями все было бы лучше, чем сейчас у них в Париже происходит», – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы. 

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