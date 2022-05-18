Президент УЕФА: «Сомневался, что «Реал» пройдет «Сити», но у них девять жизней – как у котов. Команда у «Ливерпуля» лучше»

Президент УЕФА не ожидал, что «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов.

«Еще в полуфинале я сомневался, что «Реал» пройдет . Особенно после их поражения в первом матче. Но у них, кажется, девять жизней – как у котов. Это опытная команда, но у нее, по моему мнению, есть проблемы в обороне. Однако у них есть волшебный , которого я считаю одним из самых недооцененных игроков в истории. с возрастом становится все лучше.

Но команда у «Ливерпуля» действительно лучше, там более молодые игроки. С другой стороны, у них не так много опыта в финалах. Я даже не стану предсказывать победителя, потому что обычно ошибаюсь. Это невозможно предугадать, нас ждет невероятно интересный финал», – сказал Александер Чеферин.

Финал Лиги чемпионов между и состоится 28 мая.

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