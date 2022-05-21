Пол Мерсон: «Гвардиола – тренер года, если «Ман Сити» возьмет титул. АПЛ – сложнейший турнир в мире»

Пол Мерсон назвал АПЛ сложнейшим турниром в мире.
«Пеп Гвардиола будет тренером года, если «Манчестер Сити» выиграет титул.
Сейчас это сделать сложнее, чем в те времена, когда этого добивался «Манчестер Юнайтед».
Премьер-лига – это максимум. Это 38 матчей в сложнейшем турнире в мире. Если ты выигрываешь это соревнование – ты лучший», – сказал бывший нападающий «Арсенала».
22 мая «Манчестер Сити» сыграет против «Астон Виллы» в 38-м туре АПЛ.
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