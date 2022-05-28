Тренер СКА о 0:3 с «Химками»: «Принимали необоснованные решения, команда не восстановилась. Сезон прошли достойно»

Теги Химки премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ СКА Хабаровск Алексей Поддубский ТАСС Футбол

Тренер СКА Алексей Поддубский высказался о том, что клуб не смог выйти в РПЛ.

Хабаровская команда после победы в первом стыком матче над «Химками» (1:0) в ответной игре крупно проиграла на выезде (0:3) и осталась в Олимп-ФНЛ.

«Команда не восстановилась до конца. Пропустили в начале и конце первого тайма, а также в начале второго тайма необязательные голы.

Видно был, что ребята принимали необоснованные решения. Претензий к ребятам нет, мы сделали все, что могли, и сезон прошли достойно», – сказал Поддубский.

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