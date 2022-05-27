Гути: «Мбаппе – не лучший игрок мира. Сколько у него ЛЧ и «Золотых мячей»? Это футболист с наибольшим числом авансов»

Экс-хавбек «Реала» Гути раскритиковал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он лучший в мире? Это еще предстоит доказать. Пока это не так.

Сколько он уже в «ПСЖ»? Сколько раз он выиграл Лигу чемпионов? А «Золотой мяч»? Он так знаменит, что кажется лучшим игроком мира, но это не так. Это футболист с самым большим количеством авансов. Он не брал «Золотой мяч» или Лигу чемпионов.

Дело не в этом [что Мбаппе отказал «Реалу»]. Он кажется мне футболистом с самым большим будущим, как и Холанд. Я бы подписал их. Но хватит говорить, что он лучший игрок мира, потому что это не так. Кто-то должен сказать ему это в лицо», – заявил Гути в эфире El Chiringuito.

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