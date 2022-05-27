Конте останется в «Тоттенхэме» на следующий сезон. Тренер попросил 6 трансферов

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Фабио Паратичи Футбол

Антонио Конте продолжит работу с «Тоттенхэмом».

Итальянский специалист останется в команде на следующий сезон, сообщают инсайдер Фабрицио Романо и другие источники.

Сегодня Конте провел переговоры со спортивным директором «шпор» Фабио Паратичи. Переговоры прошли успешно, информирует ESPN.

Тренер запросил у клуба шесть новых трансферов летом, чтобы попытаться сделать из «Тоттенхэма» претендента на победу в АПЛ. Конте гарантировали усиление.

Среди целей «Тоттенхэма» – центральный полузащитник, два крайних защитника, запасной нападающий и центральный защитник.

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