Конте останется в «Тоттенхэме» на следующий сезон. Тренер попросил 6 трансферов

Антонио Конте продолжит работу с «Тоттенхэмом».
Итальянский специалист останется в команде на следующий сезон, сообщают инсайдер Фабрицио Романо и другие источники.
Сегодня Конте провел переговоры со спортивным директором «шпор» Фабио Паратичи. Переговоры прошли успешно, информирует ESPN.
Тренер запросил у клуба шесть новых трансферов летом, чтобы попытаться сделать из «Тоттенхэма» претендента на победу в АПЛ. Конте гарантировали усиление.
Среди целей «Тоттенхэма» – центральный полузащитник, два крайних защитника, запасной нападающий и центральный защитник.
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