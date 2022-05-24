«Тоттенхэм» получит дополнительно до 150 млн фунтов. Команда вышла в Лигу чемпионов

сообщил об увеличении бюджета клуба.

Лондонский клуб официально объявил, что этим летом акционеры дополнительно вложат в капитал клуба до 150 миллионов фунтов стерлингов.

Как отмечается в заявлении «шпор», увеличение капитала даст клубу финансовую гибкость и возможность для дальнейших инвестиций на поле и за его пределами.

В прошедшем сезоне команда тренера Антонио Конте заняла четвертое место в и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

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