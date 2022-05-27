Клопп о наследии: «Меня спросили, какую надпись я хочу видеть на надгробии. «Он был хорошим парнем» – этого было бы достаточно»

ответил на вопрос о своем наследии в .

«Я не знаю, чего мне хочется в плане того, что будут думать обо мне. Что я хочу, так это создать для клуба структуру и культуру, чтобы после моего ухода правильная структура и правильная культура не зависела от конкретных людей, а зависела только от клуба.

Если все будет в порядке, то это правильно, так и продолжим в будущем. Это все, вся моя цель, правда. Ладно, время сделать это у меня будет только в том случае, если я буду что-то выигрывать по пути.

Меня никогда не спрашивали, какое наследие я хочу оставить в футбольном клубе, но однажды меня спросили, какую надпись я хочу видеть на надгробии. Честно говоря, что-то вроде: «Он был хорошим парнем». Этого было бы абсолютно достаточно.

На самом деле это единственное, что меня заботит – чтобы я не шел по головам, чтобы добиться успеха. Пока такого ни разу не случалось, так что и начинать я не планирую», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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