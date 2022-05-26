«Сивасспор» выиграл Кубок Турции – первый трофей в своей истории

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«Сивасспор» выиграл первый трофей в своей 55-летней истории – Кубок Турции.

Команда Ризы Чалымбая в решающем матче одолела «Кайсериспор» (3:2), дважды забив в дополнительное время.

В 2009 году «Сивасспор» становился вторым в чемпионате Турции. Также клуб дважды выигрывал вторую лигу и один раз – третью.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Турции является «Галатасарай» – он делал это 18 раз.

В чемпионате Турции «Сивасспор» занял десятое место, набрав за 38 игр 54 очка.

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