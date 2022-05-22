Балотелли забил 5 голов «Гезтепе», один – рабоной. С 18 мячами он второй бомбардир лиги Турции

Нападающий Марио Балотелли забил 5 голов за игру с (7:0).

Итальянский футболист отметился на 33-й, 36-й, 44-й, 61-й и 70-й минутах матча 38-го тура чемпионата Турции. В случае с одним из голов Балотелли вошел в штрафную площадь, переступая через мяч, резко ушел влево и рабоной поразил ворота Арды Озчимена.

Всего форвард за 31 игру в турецкой лиге отметился 18 голами и разделил вторую строчку в списке лучших бомбардиров с из . Больше лишь у из «Касымпаши» – 20.

Подробно со статистикой выступлений Балотелли можно ознакомиться здесь.

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