ЦСКА о новом тренере: «Команду на днях «должны возглавить» и Федотов, и Трпишовски, и Ивич. Не считаем нужным комментировать каждый слух»

В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном назначении тренером.

«На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии «нового главного тренера» нашего клуба. ЦСКА на днях «должны возглавить» и , и , и Владимир Федотов.

На сегодняшний день у ЦСКА есть действующий главный тренер – и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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