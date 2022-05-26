«Барселона» играла в 15 из 20 самых просматриваемых матчей этой Ла Лиги, в том числе во всех из топ-5

Матчи «Барселоны» в чемпионате Испании пользовались особой популярностью у телезрителей.

Как передает Diario Sport со ссылкой на аналитику консалтинговой организации Geca, в двадцатку наиболее просматриваемых игр Ла Лиги попали 15 выступлений «блауграны». Каталонцы поучаствовали и в пяти самых рейтинговых играх сезона: это две их встречи с , две с «Севильей», а также домашний матч с «Валенсией».

Отмечается, что в целом у всех каналов, транслирующих , в этом сезоне показатели выросли, в отдельных случаях число зрителей возросло на 26%.

по итогам чемпионата-2021/22 заняла второе место, отстав от «Реала» на 13 очков.

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