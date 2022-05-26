«Арсенал» и «Барселона» интересуются Моратой. «Ювентус» не хочет платить за форварда 35 млн евро

Альваро Мората может перейти в «Арсенал».
По информации As, лондонский клуб проявляет интерес к нападающему «Атлетико». Ранее также сообщалось, что в его услугах заинтересована «Барселона».
Мадридцы знают, что «Ювентус», за который форвард играет на правах аренды, не планирует пользоваться опцией выкупа игрока за 35 миллионов евро. Туринский клуб пытается снизить цену.
В прошедшем сезоне Серии А Мората провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.
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