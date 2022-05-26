«Ростов» купит у «Зенита» хавбека Щетинина за 450 000 евро. Пункта об обратном выкупе не будет («РБ Спорт»)

Полузащитник Кирилл Щетинин продолжит выступать за «Ростов» на постоянной основе.
По сведениям «РБ Спорт», ростовчане активировали опцию выкупа арендованного у «Зенита» футболиста.
Трансфер обойдется им в 450 тысяч евро, при этом пункт о возможности обратного выкупа в соглашение между командами включен не будет.
Отмечается, что «Ростов» уже направил предложение «Зениту».
За 12 матчей в РПЛ Щетинин забил 2 гола и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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