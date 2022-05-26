«Ростов» купит у «Зенита» хавбека Щетинина за 450 000 евро. Пункта об обратном выкупе не будет («РБ Спорт»)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Кирилл Щетинин Футбол

Полузащитник Кирилл Щетинин продолжит выступать за «Ростов» на постоянной основе.

По сведениям «РБ Спорт», ростовчане активировали опцию выкупа арендованного у «Зенита» футболиста.

Трансфер обойдется им в 450 тысяч евро, при этом пункт о возможности обратного выкупа в соглашение между командами включен не будет.

Отмечается, что «Ростов» уже направил предложение «Зениту».

За 12 матчей в РПЛ Щетинин забил 2 гола и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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