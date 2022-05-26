Федотов, Талалаев, Шалимов, Стукалов и Сторожук номинированы на звание лучшего тренера РПЛ в мае

Стали известны претенденты на приз лучшем тренеру РПЛ в мае.
В список попали 5 специалистов:
– Владимир Федотов, «Сочи» (10 очков в 4 матчах, 2-е место в РПЛ);
– Александр Сторожук, «Краснодар» (11 очков в 5 матчах, 4-е место);
– Андрей Талалаев, «Ахмат» (10 очков в 4 матчах, 7-е место);
– Игорь Шалимов, «Урал» (9 очков в 4 матчах, 12-е место);
– Алексей Стукалов, «Уфа» (8 очков в 4 матчах, 14-е место).
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».
Соболев, Кассьерра, Агаларов, Бикфалви и Адамов претендуют на приз лучшему игроку мая в РПЛ
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