Федотов, Талалаев, Шалимов, Стукалов и Сторожук номинированы на звание лучшего тренера РПЛ в мае

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Стали известны претенденты на приз лучшем тренеру РПЛ в мае.

В список попали 5 специалистов:

– Владимир Федотов, «Сочи» (10 очков в 4 матчах, 2-е место в РПЛ);

– Александр Сторожук, «Краснодар» (11 очков в 5 матчах, 4-е место);

– Андрей Талалаев, «Ахмат» (10 очков в 4 матчах, 7-е место);

– Игорь Шалимов, «Урал» (9 очков в 4 матчах, 12-е место);

– Алексей Стукалов, «Уфа» (8 очков в 4 матчах, 14-е место).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».

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