Федотов, Талалаев, Шалимов, Стукалов и Сторожук номинированы на звание лучшего тренера РПЛ в мае

Стали известны претенденты на приз лучшем тренеру РПЛ в мае.

В список попали 5 специалистов:

– Владимир Федотов, (10 очков в 4 матчах, 2-е место в РПЛ);

– Александр Сторожук, (11 очков в 5 матчах, 4-е место);

– , (10 очков в 4 матчах, 7-е место);

– Игорь Шалимов, (9 очков в 4 матчах, 12-е место);

– Алексей Стукалов, «Уфа» (8 очков в 4 матчах, 14-е место).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».

Соболев, Кассьерра, Агаларов, Бикфалви и Адамов претендуют на приз лучшему игроку мая в РПЛ

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