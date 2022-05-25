Аленичев об РПЛ: «В ближайшие три года вряд ли кто-то сможет помешать «Зениту» брать золото»

считает, что в ближайшие 3 года никто не навяжет конкуренцию «Зениту» в РПЛ.

– У вас есть объяснение, почему завалило погоню за «Зенитом»?

– Они здорово провели осеннюю часть, но я, честно говоря, был уверен, такую стабильность «Динамо» поддерживать не сможет. Тем более, когда все только и говорили о том, что лишь бело-голубые смогут составить конкуренцию питерцам. Эту нагрузку динамовцы закономерно не выдержали – они психологически не были готовы к чемпионству.

– В краткосрочной перспективе у есть конкуренты в России?

– Думаю, в ближайшие три года вряд ли кто-то сможет им помешать брать золото , – сказал бывший тренер «Спартака».

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