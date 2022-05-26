Смоллинг о победе в ЛК: «Знали, каким ценным этот трофей будет для каждого в Риме»

оценил победу «Ромы» в конференций.

Защитник римлян высказался после финала с (1:0).

«Мы знали, каким ценным этот трофей будет для каждого в Риме, и вы могли видеть, как мы держались вместе до самого конца. Мы сели в оборону чуть глубже, чем нужно было, но можно было видеть, как нападающие бегут назад – все знали, что мы должны победить.

«Рома» давно не выигрывала титулов. Было приятно видеть здесь наших болельщиков – мы знали, каким ценным будет для них этот трофей», – сказал Смоллинг.

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