Лучшим бомбардиром Лиги конференций с 10 голами стал Дессерс из «Фейеноорда». Бутхейм и еще 4 игрока отдали по 4 ассиста

Нападающий «Фейеноорда» Сириль Дессерс стал лучшим бомбардиром Лиги конференций.
За 13 игр в турнире бельгиец отметился 10 голами, 6 из них пришлись на раунды плей-офф.
Вторым в списке стал форвард «Ромы» Тэмми Абрахам, который забил 9 раз за 13 игр.
В числе лидеров списка ассистентов оказались сразу пятеро: Пеп Мас («Копенгаген»), Эли Даса («Витесс»), Луис Синистерра («Фейеноорд»), Рик Карсдорп («Рома») и Эрик Бутхейм («Буде-Глимт»). У них по 4 результативных передачи, но меньше всего матчей на это ушло у Бутхейма – шесть.
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