Лучшим бомбардиром Лиги конференций с 10 голами стал Дессерс из «Фейеноорда». Бутхейм и еще 4 игрока отдали по 4 ассиста

Нападающий Сириль Дессерс стал лучшим бомбардиром .

За 13 игр в турнире бельгиец отметился 10 голами, 6 из них пришлись на раунды плей-офф.

Вторым в списке стал форвард «Ромы» , который забил 9 раз за 13 игр.

В числе лидеров списка ассистентов оказались сразу пятеро: Пеп Мас («Копенгаген»), Эли Даса ( ), Луис Синистерра («Фейеноорд»), Рик Карсдорп ( ) и Эрик Бутхейм («Буде-Глимт»). У них по 4 результативных передачи, но меньше всего матчей на это ушло у Бутхейма – шесть.

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