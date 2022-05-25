Тренер «Фейеноорда» перед «Ромой»: «Удивит, если она будет действовать от обороны. Надеюсь, мы подготовились основательно»

высказался о матче с «Ромой».

Главный тренер дал комментарий в преддверии финала конференций.

«Мы знаем, чего ожидать, но всякое бывает. Иногда тренер соперника готовит какой-то сюрприз. Мы просмотрели много матчей «Ромы», так что, надеюсь, основательно подготовились к матчу.

Как я только что сказал голландской прессе, даже если соперник подготовит сюрприз, в этом сезоне мы провели 55 матчей, так что не думаю, что нас можно чем-то удивить.

Мы просмотрели уйму игр с участием «Ромы», и она почти всегда играет в одном ключе. Меня удивит, если в среду она будет действовать от обороны. Думаю, соперник будет стараться забрасывать длинные передачи за спины нашим защитникам, хотя кто его знает.

[об основном вратаре] Состояние Бейло все лучше. Он уже неделю тренируется с нами без каких-либо проблем. Если не будет сюрпризов, в среду он будет полностью готов к матчу. Так что очень высоки шансы, что Юстин сыграет», – сказал Слот.

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