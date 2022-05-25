«МЮ» интересен Мамардашвили из «Валенсии». Отступные за грузинского вратаря – 20 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Георгий Мамардашвили Футбол

Голкипер Георгий Мамардашвили может покинуть «Валенсию» и перейти в АПЛ.

По сведениям As, 21-летний грузинский игрок привлек внимание ряда крупных английских команд, в числе которых называется «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» контактировал с представителями вратаря с целью узнать его экономические запросы. Мамардашвили мог бы исполнять роль второго голкипера в случае ухода Дина Хендерсона. Однако никаких конкретных предложений выработано еще не было.

«Валенсия» уже сообщила футболисту о желании продлить с ним контракт и увеличить сумму отступных, которая сейчас равна 20 миллионам евро. В то же время она могла бы рассмотреть предложения от 15 млн евро, поскольку на данный момент нуждается в деньгах.

Самому вратарю нравится в его нынешней команде, он провел 18 матчей в Ла Лиге в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В «Валенсии» зажигает 21-летний голкипер из Грузии (в 2020-м выбил «Динамо» из ЛЕ) – он уже один из самых перспективных в Ла Лиге

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