Гендиректор «Уфы» перед «Оренбургом»: «Самая крепкая команда ФНЛ. Какая может быть недооценка?»

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Шамиль Газизов поделился мнением об «Оренбурге».

Гендиректор «Уфы» высказался в преддверии первого стыкового матча с уральцами за право участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Однозначно против нас будет играть самая крепкая команда ФНЛ. Даже без разговоров. Самая сильная и сбалансированная команда ФНЛ на сегодня. Какая тут может быть недооценка?

У нас все время все на максимуме: «Арсенал», «Рубин», а сейчас стыки. Мы идем по очень серьезному кругу», – сказал Газизов.

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