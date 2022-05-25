Гендиректор «Уфы» перед «Оренбургом»: «Самая крепкая команда ФНЛ. Какая может быть недооценка?»

Шамиль Газизов поделился мнением об «Оренбурге».
Гендиректор «Уфы» высказался в преддверии первого стыкового матча с уральцами за право участия в РПЛ в следующем сезоне.
«Однозначно против нас будет играть самая крепкая команда ФНЛ. Даже без разговоров. Самая сильная и сбалансированная команда ФНЛ на сегодня. Какая тут может быть недооценка?
У нас все время все на максимуме: «Арсенал», «Рубин», а сейчас стыки. Мы идем по очень серьезному кругу», – сказал Газизов.
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