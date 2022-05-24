«Уфа» поехала на автобусе на матч с «Оренбургом» и остановилась поесть в придорожном кафе

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ видео Оренбург Уфа Футбол

«Уфа» отправилась на автобусе на первый стыковой матч за право остаться в РПЛ.

25 мая команда сыграет против «Оренбурга», выступающего в Олимп-ФНЛ.

«В оренбургском аэропорту производят капремонт взлетно-посадочной полосы. Он закрыт до конца лета. Поэтому сегодня утром команда отправилась на игру на клубном автобусе», – сообщили в уфимском клубе.

Также «Уфа» опубликовала видео, рассказывающее о том, что по пути команда остановилась поесть в придорожном кафе.

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