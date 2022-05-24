«Уфа» поехала на автобусе на матч с «Оренбургом» и остановилась поесть в придорожном кафе

«Уфа» отправилась на автобусе на первый стыковой матч за право остаться в .

25 мая команда сыграет против , выступающего в .

«В оренбургском аэропорту производят капремонт взлетно-посадочной полосы. Он закрыт до конца лета. Поэтому сегодня утром команда отправилась на игру на клубном автобусе», – сообщили в уфимском клубе.

Также «Уфа» опубликовала видео, рассказывающее о том, что по пути команда остановилась поесть в придорожном кафе.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам