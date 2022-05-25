Олег Петров покинул пост гендиректора «Монако», но остался вице-президентом клуба

Теги Монако лига 1 Франция отставки Спорт-Экспресс Футбол

Олег Петров покинул пост генерального директора «Монако».

При этом россиянин остается вице-президентом клуба и сохранил членство в совете директоров.

Также Петров по-прежнему входит в совет директоров французской Лиги 1 и совет директоров Ассоциации европейских клубов.

Петров стал одним из руководителей «Монако» в феврале 2019 года, когда в отставку был отправлен Вадим Васильев.

В прошедшем чемпионате Франции монегаски заняли 3-е место и вышли в Лигу чемпионов.

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