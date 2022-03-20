Рыболовлев хочет уволить тренера «Монако» Клемана, вице-президента Петрова и спортивного директора Митчелла

Теги Монако лига 1 Франция отставки Филипп Клеман Дмитрий Рыболовлев Футбол

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен уволить ряд сотрудников.

Российский бизнесмен недоволен результатами команды и решил уволить вице-президента Олега Петрова, спортивного директора Пола Митчелла и главного тренера Филиппа Клемана, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Ожидается, что сегодняшний матч против «Пари Сен-Жермен»ничего не изменит.

Клеман сменил Нико Ковача на посту главного тренера клуба из княжества в начале января. В Лиге 1 «Монако» занимает 9-е место. У команды 1 победа в 8 последних матчах во всех турнирах.

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