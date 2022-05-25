Дюков о крымских клубах в РФС: «Должно быть обращение. Нужно все взвесить»

Президент РФС Александр Дюков оценил вероятность выступления крымских клубов в лигах РФ.

— Будете ли рассматривать статус крымских клубов?

— Чтобы кого-то включить, должно быть обращение. Это первое.

Второе — вопрос должен быть рассмотрен. У крымского футбола особый статус, он находится под эгидой УЕФА. В 2014-15 годах были соответствующие письма, которые вводили запрет на участие профессиональных клубов оттуда в российских соревнованиях. Это один из тех факторов, которые нужно учитывать.

При наличии соответствующего обращения вопрос должен быть изучен. Должно быть все взвешено, после чего будет принято решение на уровне конференции РФС.

Футбол в Крыму развивается, студенческие клубы играют в футбол. С УЕФА была проведена работа, чтобы детско-юношеским командам можно было разрешить играть с российскими клубами на официальных турнирах, была некая дорожная карта, по которой мы продвигались. Но с недавних пор этот вопрос на паузе.

Надеюсь, в ближайшее время мы эту работу сможем продолжить, – сказал Дюков.

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