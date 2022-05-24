«Три, а то и пять лет мы будем отлучены от футбола. Кубок РПЛ нужно вводить обязательно». Наумов о лиге

поддержал идею создания Кубка РПЛ.

«Кубок лиги обязательно нужно проводить, у нас очень мало матчей. Команда должна играть через три дня – на четвертый. А в России играют раз в неделю – это очень невысокая интенсивность, она понижает интерес к футболу.

Посмотрите: на финал Кубка России соберутся полные ! И Кубок лиги тоже будет интересен, если его правильно сформировать финансово и организационно. У нас люди любят футбол, зритель пойдет на эти матчи.

Рассчитывать на то, что в ближайшее время с российского футбола снимут санкции, не стоит. Я думаю, минимум три, а то и пять лет мы будем отлучены от футбола. Потому что обстановка, которая складывается вокруг России, подтверждает мои слова.

Поэтому нужно развивать свой футбол, а для этого нужно повышать интенсивность. Мне кажется, нужно и расширить РПЛ до 18 команд, и ввести Кубок лиги», – сказал бывший президент .

Расширения РПЛ не будет – остались 16 команд («Рубин» и «Арсенал» точно вылетели). Зато ждем Кубок РПЛ

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам