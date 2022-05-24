Система ВАР будет использоваться в новом сезоне РПЛ. Есть вариант китайским оператором

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Александр Алаев видеоповторы Матч ТВ Футбол

Система ВАР остается в российском футболе.

Система видеопомощи арбитрам будет использоваться в следующем сезоне РПЛ. Данную информацию подтвердил президент РФС Александр Дюков.

«Обрабатываются варианты. Есть оператор российский, есть китайский. Также мы ведем определенные переговоры с Hawk Еуе», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Действующее соглашение с компанией Hawk-Eye Innovations Ltd завершится в конце сезона-2021/22.

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