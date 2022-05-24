Дюков считает, что «Газпром» помогает всему российскому футболу: «Если мы хотим вывода денег, то они могут это сделать. Вы этого хотите?»

Александр Дюков рассказал в вкладе «Газпрома» в российский футбол.

– «Зенит» прекрасно себя чувствует, подписывает легионеров. Может быть, им стоит развивать весь футбол?

– Вы знаете, что «Газпром» много делает для нашего футбола. Он помогает , является основным вещателем, заключен серьезный контракт.

Вы понимаете, что этот контракт не является сверхдоходным для «Матч ТВ». Можно говорить о помощи «Газпрома» всей РПЛ. Также «Газпром» делает много для детско-юношеского футбола.

У академии много филиалов, помогает ЮФЛ. Я уже не буду говорить о большом количестве инфраструктурных объектов.

Поэтому говорить о том, что «Газпром» делает только для «Зенита», это не так. Он многое делает для развития российского футбола. Ваша критика в адрес спонсора неоправданна.

– Может, стоит сократить вложения в «Зенит»?

– В «Собачьем сердце» был такой герой, как Полиграф Полиграфыч. У него было всегда только одно решение – взять и поделить.

Если говорить о «Зените» и клубах РПЛ, мы должны думать о том, как увеличить финансирование нашего футбола и как эффективнее их тратить.

Государственные деньги это или нет – это не самый главный вопрос.

Если мы хотим, чтобы все были бедные, это поможет? Если мы говорим о «Газпроме», то они также работают на рынке и конкурируют с другими компаниями.

Они также могут использовать деньги в рекламе. Если мы хотим, чтобы они вывели деньги, то они могут это сделать. Вы этого хотите? – сказал президент .

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