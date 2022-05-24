ЦСКА может возглавить экс-тренер «Уотфорда» и ПАОК Ивич. Он без работы с декабря 2020 года

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Серб Владимир Ивич может возглавить ЦСКА.

Московский клуб рассматривает вариант с приглашением бывшего тренера «Уотфорда» и ПАОК.

Ранее появилась информация, что Алексей Березуцкий покидает команду, проработав с ней один сезон.

Ивич тренировал «Уотфорд» пять месяцев – с августа по декабрь 2020 года. С тех пор он остается без работы.

До этого он возглавлял «Маккаби» Тель-Авив, который дважды подряд привел к победе в чемпионате Израиля.

С ПАОК Ивич в 2017 году выиграл Кубок Греции.

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