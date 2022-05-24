Карпину обидно за Слуцкого: «Не согласен, что он не умеет работать с молодежью. Но не могу сказать, что в «Рубине» выходило много молодежи»

Валерий Карпин прокомментировал спад «Рубина», вылетевшего из РПЛ.
– Сейчас сравнивают «Ростов» и «Рубин». Неожиданно вам было видеть такой спад «Рубина»?
– Неожиданно, да.
– Обидно за Слуцкого?
– Обидно.
– Так происходит, потому что Слуцкий не умеет работать с молодежью?
– Не согласен, что он не умеет работать с молодежью, это он доказал работая в других клубах.
А что касается «Рубина», не могу сказать, что в основном составе выходило много молодежи. Зотов, Самошников, Абильгор, Кучаев, Лисакович – они, наверное, уже не совсем молодые, да и поигравшие в Премьер-лиге.
Впрочем, наверняка существовали и другие причины, но не зная внутренней кухни, сложно о них рассуждать, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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