Карпину обидно за Слуцкого: «Не согласен, что он не умеет работать с молодежью. Но не могу сказать, что в «Рубине» выходило много молодежи»

Теги Ростов Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Валерий Карпин Георгий Зотов Константин Кучаев Виталий Лисакович Оливер Абильгор Илья Самошников Футбол

Валерий Карпин прокомментировал спад «Рубина», вылетевшего из РПЛ.

– Сейчас сравнивают «Ростов» и «Рубин». Неожиданно вам было видеть такой спад «Рубина»?

– Неожиданно, да.

– Обидно за Слуцкого?

– Обидно.

– Так происходит, потому что Слуцкий не умеет работать с молодежью?

– Не согласен, что он не умеет работать с молодежью, это он доказал работая в других клубах.

А что касается «Рубина», не могу сказать, что в основном составе выходило много молодежи. Зотов, Самошников, Абильгор, Кучаев, Лисакович – они, наверное, уже не совсем молодые, да и поигравшие в Премьер-лиге.

Впрочем, наверняка существовали и другие причины, но не зная внутренней кухни, сложно о них рассуждать, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные