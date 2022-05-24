Карпину обидно за Слуцкого: «Не согласен, что он не умеет работать с молодежью. Но не могу сказать, что в «Рубине» выходило много молодежи»

прокомментировал спад «Рубина», вылетевшего из .

– Сейчас сравнивают «Ростов» и «Рубин». Неожиданно вам было видеть такой спад ?

– Неожиданно, да.

– Обидно за Слуцкого?

– Обидно.

– Так происходит, потому что Слуцкий не умеет работать с молодежью?

– Не согласен, что он не умеет работать с молодежью, это он доказал работая в других клубах.

А что касается «Рубина», не могу сказать, что в основном составе выходило много молодежи. Зотов, Самошников, Абильгор, Кучаев, Лисакович – они, наверное, уже не совсем молодые, да и поигравшие в Премьер-лиге.

Впрочем, наверняка существовали и другие причины, но не зная внутренней кухни, сложно о них рассуждать, – сказал главный тренер и сборной России.

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