Черчесов о том, что он жесткий тренер: «Может, игроки говорили «харт», «сердечный», а ты услышал «жесткий»

не считает себя жестким тренером по отношению к футболистам.

Защитник Эндре Ботка заявил, что у российского специалиста жесткий и сильный характер.

– Жесткий Черчесов – это тот, который не дает футболисту дать слабину. Это жесткий или требовательный?

– Футболисты произносили слово «хард».

– «Харт» можно перевести как сердце. Смотря кто что услышал. Может, они говорили «сердечный», а ты услышал «жесткий», – сказал Черчесов.

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