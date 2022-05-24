Кокорин покрасился в блондина. Дзюба прокомментировал: «Вот это рожа»

пошутил про новый имидж .

Российский нападающий «Фиорентины» опубликовал фотографию в инстаграме, продемонстрировав изменение своего стиля – футболист покрасился в блондина.

Дзюба оставил такой комментарий под публикацией Кокорина: «Вот это рожа», – написал экс-футболист .

Кокорин в 2022 году выступил в двух матчах за итальянский клуб, проведя на поле в сумме 27 минут, и результативными действиями не отметился.

Фото: инстаграм Александра Кокорина

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