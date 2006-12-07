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    Ривалдо: «Я бы отдал «Золотой мяч» Роналду. Месси должен быть в топ-3»

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    Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о результатах «Золотого мяча».

    «У Модрича был отличный сезон. Он выиграл Лигу чемпионов и помог сборной Хорватии выйти в финал чемпионата мира. Но если бы выбирал я, то выбрал бы Роналду.

    Португалец забил много голов в прошлом сезоне, выиграл Лигу чемпионов, забил невероятный гол «Ювентусу» в гостях. Он доказал свою ценность на ЧМ-2018, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой.

    Не стоит забывать и о Месси. Он как минимум должен был попасть в топ-3. Я не понимаю, почему изменилось отношение к Криштиану и Лео. Они оба выдали хорошие сезоны.

    Некоторые говорят, что смена клуба повлияла на то, что Роналду не получил награду, но я не согласен с этим, так как все самое важное случилось до его перехода.

    Я думаю, что это может быть попыткой хотя бы на год вписать другое имя в историю, вместо того чтобы передавать награду от Роналду к Месси и обратно.

    В любом случае, я считаю, что это несправедливо, потому что они провели мощные сезоны и были на главных ролях в своих клубах, поэтому не было причин менять тенденцию», – сказал Ривалдо.

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