Жозе Моуринью: «Модрич выиграл «Золотой мяч», зачем его с кем-то сравнивать? Игрок его позиции, вписавший свое имя в историю, становится бессмертным»

Главный тренер «Тоттенхэма» высоко отозвался о полузащитнике «Реала» и сборной Хорватии Луке Модриче, с которым они вместе работали в мадридском клубе.

– Мы пригласили вас в честь 15-й годовщины со дня дебюта Модрича в сборной Хорватии, а также из-за предстоящего рекорда по числу матчей в национальной команде (135), который он установит. Что вы скажете ему по этому поводу?

– О, это очень просто. Лука, ты написал историю. Когда футболисту твоей позиции удается вписать свое имя в историю, то он становится бессмертным. Так что от всего сердца поздравляю!

– Что вам особенно нравится в его игре? Вы настояли на переходе Модрича в , хотя вести переговоры с президентом было очень сложно.

– Технические характеристики, видение поля и чтение игры, качество принимаемых на поле решений, скорость мышления, качество длинных и коротких передач, голы из-за штрафной, прессинг, умный выбор позиции, способность действовать интенсивно и динамично. Все это было необходимо нам, чтобы вывести игру «Реала» на новый уровень.

– Как Модрич адаптировался к сложностям жизни игрока «Реала»? Ежедневное давление, болельщики...

– Очень спокойно. Модрич был очень спокойным и уверенным в себе парнем, который быстро уяснил, что такое «Реал», каков масштаб этого клуба, каковы вызовы, с которыми там приходится сталкиваться.

Я быстро понял, что это командный игрок. Это профессионал, который ведет тихую жизнь, любит стабильность в семье. Он усердно работает, уверен в себе, но при этом очень скромен.

– Сталкивались ли вы с такими игроками в своей карьере? С кем бы из полузащитников вы сравнили его?

– Лука Модрич выиграл . Зачем его с кем-то сравнивать? – сказал Моуринью.