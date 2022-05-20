«Ювентус» не будет выкупать Морату. «Атлетико» на него тоже не рассчитывает

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Нападающий Альваро Мората покинет «Ювентус» по завершении сезона.

Туринский клуб уведомил 29-летнего форварда, что не будет выкупать его у «Атлетико».

«Юве» арендовал испанца два года назад. В соглашении была прописана опция выкупа за 35 миллионов евро.

Мората теперь должен вернуться в «Атлетико», однако в планы главного тренера команды Диего Симеоне он не входит.

В этом сезоне форвард провел в Серии А 35 матчей и забил девять голов. Его статистика – здесь.

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