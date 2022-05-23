Сафонов предотвратил 12,7 гола в чемпионате – лучший результат среди вратарей РПЛ и топ-5 лиг

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов своими действиями лишил соперников более чем 12 голов.

В чемпионате России голкипер пропустил 26 мячей, хотя показатель xGoT, отражающий ожидаемые голы, равен 38,7. Таким образом, Сафонов предотвратил 12,7 гола – это лучший результат не только в России, но и среди представителей топ-5 лиг Европы.

Также у футболиста «Краснодара» лучший процент сэйвов среди вратарей, проведших хотя бы половину матчей в этом чемпионате России. Сафонов отразил 78% ударов.

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