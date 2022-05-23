«Реал» предложит Родриго новый контракт с повышением зарплаты

предложит новый контракт с повышением зарплаты.

По данным Marca, руководство мадридского клуба решило начать переговоры со стороной 21-летнего футболиста. Ему предложат новый контракт на улучшенных условиях.

Сезон для бразильца начинался непросто, но затем он играл все ярче, и его влияние на игру «Реала» было особенно важным в матчах Лиги чемпионов. Тренер Карло Анчелотти считает, что Родриго, как и хавбек Эдуардо Камавинга, сыграют важную роль в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» вне зависимости от того, в старте ли они выйдут.

Важнейшую роль в становлении Родриго играет его отец, который еще до перехода игрока в «Реал» объяснял ему, каков масштаб клуба.

В 2019 году бразилец подписал 6-летний контракт с «Реалом», и, как считает руководство клуба, пришло время оценить его заслуги. То, что в Лиге чемпионов хавбек забивал чаще, чем в , оценивают как показатель сильного характера.

Анчелотти считает, что Родриго еще не вышел на свой максимум, и полагает, что у хавбека есть возможность стать игроком мирового уровня.

В этом сезоне 21-летний вингер забил 9 голов и отдал 9 передач в 48 матчах за «Реал» в этом сезоне. Его статистика доступна здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам